Минпромторг: Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России

Заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский во время круглого стола фракции «Новые люди» на тему: «Параллельный импорт: как защитить граждан от контрафакта и фальсификации» заявил, что маркетплейс Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России, сообщает РБК.

«Сегодня эта компания [Wildberries] действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, союз кожевников», – рассказал он.

Заславский также добавил, что были случаи и продажи рецептурных препаратов, БАДов, а также массовой торговли контрафактной обувью. При этом Wildberries заявил о готовности создать систему для пресечения возможных продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, отметил он.