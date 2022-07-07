В 2022 году банк предотвратил хищения на общую сумму 162,5 млн рублей

За шесть месяцев 2022 года Сбер успешно предотвратил 52 преступления против банка в сфере физической безопасности. Благодаря усилению мер защиты банка: мгновенной реакции службы безопасности, использованию видеоаналитики, внедрению AI-инструментов и встроенной современной антивзрывной системе устройств самообслуживания банк предотвратил хищения на общую сумму 162,5 млн рублей.

Большинство инцидентов было связано с банкоматами, из которых злоумышленники хотели извлечь наличные. 37 раз устройства самообслуживания пытались вскрыть с помощью различных инструментов, а 11 раз — взорвать. Среди шести разбойных нападений на отделения Сбера пять были предотвращены на месте, одно — раскрыто по горячим следам.

Так, грабитель, угрожая кассиру пистолетом, похитил 1,3 млн рублей и скрылся до приезда группы быстрого реагирования. В ходе совместных с правоохранительными органами мероприятий были изучены записи множества видеокамер. В результате отслежен маршрут транспортного средства злоумышленника, обнаружены орудия преступления и установлена его личность. Грабителем оказался неоднократно судимый местный житель, который дал признательные показания, а также сознался в схожем преступлении, совершённом на одной из сетей АЗС.

Еще один типичный пример подобного инцидента: двое граждан попытались подорвать банкомат в отделении Сбера в Краснодарском крае. Они начали закачивать внутрь газ: сработала антивзрывная система устройства самообслуживания, благодаря которой на происшествие при осуществлении видеомониторинга молниеносно среагировал сотрудник управления безопасности банка, была вызвана группа быстрого реагирования. Преступники скрылись ни с чем, но вскоре были задержаны в ходе слаженного взаимодействия подразделений безопасности банка и уголовного розыска.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка

«Большинство преступлений в современном мире совершается с помощью хакерских атак и социальной инженерии, но, несмотря на это, банкоматы и отделения банка по-прежнему притягивают грабителей. Благодаря эффективной системе физической защиты и безопасности преступления против банка и его клиентов оперативно раскрываются, а преступники несут неотвратимое наказание. Современные системы видеонаблюдения, видеоаналитики, использование AI-инструментов, тесная координация с правоохранительными органами позволяют нам в кратчайшие сроки отследить маршруты злоумышленников, установить соучастников злодеяния, а также выявить причастность отслеживаемых лиц к другим ранее совершённым преступлениям»