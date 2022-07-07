Иркутская область получит заем в 1,14 млрд руб. на строительство системы теплоснабжения в Киренске

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации одобрил заявки 33 субъектов на 48,4 млрд рублей – деньги будут направлены на развитие инфраструктуры, средства получит и Приангарье, сообщает пресс-служба кабмина.

«Для Иркутской̆ области одобрена заявка на сумму заема 1,14 млрд рублей, которые будут направлены на строительство объектов системы теплоснабжения города Киренска», – говорится в сообщении.

Деньги получат и другие региону Сибири. Например, в Красноярский край будет направлено 6,12 млрд рублей, на которые планируется реализовать ряд проектов в сфере ЖКХ. Также выделенные средства пойдут на дорожное строительство в регионе.

В Республику Бурятия будет направлен кредит в сумме около 1 млрд рублей для создания инфраструктуры промышленного технопарка «Байкал».

Омская область получила одобрение на кредит в 1,1 млрд рублей для проекта по обеспечению транспортной̆ доступности нового жилищного фонда в столице региона. Строительство предполагает ввод более 1,3 млн кв. м жилья.