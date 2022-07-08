Заслуженный артист России Александр Маршал споет на юбилее Иркутской области

Заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Светлана Каплина во время прямого эфира 7 июля рассказала, как планируется отметить 85-летие Приангарья в 2022 году. Одним из ключевых событий праздника станет выступление Заслуженного артиста России, исполнителя и соавтора знаменитой песни «Иркутская история» Александра Маршала.

«Мы приглашаем всех в сентябре на яркое событие, которое пройдет на открытой площадке. Оно планируется 10 сентября. В честь 85-летия Иркутской области пройдут ярмарочные гуляния. Вы можете поучаствовать в мастер-классах, побывать на концерте лучших творческих коллективов нашего региона и в завершении вечера посетить концерт российского рок-музыканта, певца, Заслуженного артиста РФ Александра Маршала», – рассказала Каплина и добавила, что мероприятие завершится салютом.

Кроме того, в рамках празднования юбилея Приангарья в августе-сентябре 2022 года в Приангарье состоятся выставка Русского музея – в Иркутскую область привезут 42 полотна, – дни государственного Эрмитажа, где жителям области покажут произведения 16-21 веков. Осенью в Иркутске пройдет международный фестиваль «Звезды на Байкале», организатором которого является пианист, уроженец Иркутска Денис Мацуев.

Также 18-21 августа в Кутулике состоится театральный фестиваль «Солнце в аистовом гнезде» памяти иркутского драматурга Александра Вампилова. Полная программа празднования 85-летия Иркутской области будет опубликована на портале «Культура 38».