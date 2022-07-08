Виталий Сибирцев из Заларинского района Приангарья погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Заларинского района Иркутской области Виталий Сибирцев погиб во время спецоперации на Украине, сообщил глава территории Владимир Самойлович.

«Вручил Орден Мужества матери погибшего солдата на Украине. Виталий Сибирцев – единственный ребенок в семье, погиб во время спецоперации. Он защищал нашу Родину! Был очень отзывчивым, добрым, скромным парнишкой. С 4 по 9 класс учился в Мойганской СОШ. По словам сослуживцев, Виталий сам рвался в бой, был очень смелым», – рассказал Самойлович.

Администрация предложила увековечить память погибшего – установить мемориальную доску на здание школы, в которой учился молодой человек.