Альфа-Банк запустил счета типа «О» для расчетов с нерезидентами

В Альфа-Банке компании и физлица могут открыть специальные счета для выполнения финансовых обязательств.

Теперь должники могут открывать специальные счета типа «О» на имя иностранных правообладателей, для расчётов по своим обязательствам в соответствии с Указом Президента РФ от 27.05.2022 года № 322.

Они открываются и обслуживаются в рублях, режим установлен решением Центрального Банка.

Счет могут открыть муниципальные образования, резиденты — юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие обязательства, связанные с использованием ими результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации.

Чтобы открыть счет, надо заполнить Заявление об открытии счёта типа «О». Также необходимо иметь при себе копию договора, подтверждающего обязательство.

Счет можно открыть в любом отделении банка, а компаниям – еще и в интернет-банке.

Подробнее о счетах можно узнать здесь.