Альфа-Банк и Яндекс Бизнес вместе поддержали предпринимателей

Альфа-Банк и Яндекс Бизнес поддержали предпринимателей совместной акцией и рассказали об этом в рекламной кампании. Её героями стали реальные предприниматели из разных городов.

Ролик рассказывает, как малый бизнес перестраивает работу в непростое время. Например, совладелец автосервиса «Нива-Центр» Сергей Медведев собирается закупать запчасти наперёд. Владелица цветочного салона Elle Fleurs Алёна Цой будет искать новые расходники — упаковку, секаторы, ленты. Основательница кофейни «Может, кофе?» Алёна Качурина убирает позиции из меню. А владелец мебельной мастерской Александр Манаков не хочет терять людей, поэтому не планирует снижать зарплаты.

До 31 июля предприниматели могут открыть бесплатный счёт для бизнеса в Альфа-Банке, запустить рекламу в Яндекс Бизнесе через клуб клиентов Альфа-Банка и получить 10 тысяч рублей на счёт.

«Сейчас особенно важно оказывать поддержку бизнесу. Благодаря нашему партнерству с Яндекс Бизнес предприниматели получают не только лучшие на рынке финансовые и маркетинговые инструменты, но и реальные деньги на развитие бизнеса», — рассказал руководитель дирекции бизнес-маркетинга Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев.

«В центре всех наших коммуникаций — настоящие предприниматели. Поэтому мы хотели рассказать о том, как у них сейчас обстоят дела. А ещё поддержать малый бизнес совместной акцией с Альфа-Банком», — рассказал руководитель отдела партнёрских продаж Яндекс Бизнеса Александр Локтев.

Кампания стартовала на телевидении, радио и в диджитал-каналах 1 июля и продлится месяц.