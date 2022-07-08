Установка платформы речевых сервисов SmartSpeech от Сбера теперь доступна в контуре заказчика

Команда SberDevices предложила бизнесу новую форму поставки программного обеспечения (ПО) платформы речевых сервисов SmartSpeech. Теперь клиентам компании доступна возможность установить и использовать платформу полностью в своём контуре (on-prem).

Ключевым преимуществом такого формата поставки ПО является то, что все данные, которые используются для работы со SmartSpeech, обрабатываются и хранятся на серверах заказчика, что обеспечивает повышенную безопасность и исключает доступ к ним третьих лиц. К другим важным аргументам в пользу установки ПО в контуре компании клиента относится то, что он получает автономное, кастомизированное решение, которое по согласованию с ним может быть адаптировано под конкретные бизнес-процессы и задачи.

Для развёртывания ПО в своём контуре (on-prem) потребуется собственная или арендованная инфраструктура. Поэтому данная модель поставки ориентирована преимущественно на сегмент enterprise. Для компаний, которые такими ресурсами не располагают, но их работа связана с чувствительными данными, SberDevices предлагает использовать изолированное облако (private сloud). Все данные, хранящиеся в таком облаке, и доступ к ним полностью контролируются заказчиком. Также у пользователей платформы SmartSpeech есть возможность использовать её сервисы из публичного облака (public сloud), когда клиент получает доступ к уже установленному решению на удалённом сервере, с которым остаётся только интегрироваться.

Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов Салют SberDevices:

«У бизнеса разные цели и задачи, поэтому мы стараемся к каждому найти максимально индивидуальный подход и правильное решение, позволяющие достигнуть необходимых результатов в самые короткие сроки и без лишних затрат. Использование SmartSpeech из облака продолжает оставаться самым востребованным и распространённым вариантом. Это как раз обусловлено той самой ″золотой серединой″, когда сохраняется качество и надёжность, но при этом всё быстро и недорого. Вместе с тем есть компании, нуждающиеся в полном контроле над своими данными, и тогда самый удачный вариант — использовать платформу полностью в своём контуре (on-prem)».