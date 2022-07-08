Сбер делает это лето выгодным для бизнеса

Со Сбером лето для предпринимателей становится выгоднее: банк запустил проект СберЛето, который помогает сэкономить на ведении бизнеса.

В разделе «Для бизнеса» на сайте акции собраны скидки и бонусы на продукты и сервисы экосистемы Сбера и партнёров для ИП и юрлиц:

Пакет услуг «Только для ИП» — 1 рубль в первый месяц (в пакет услуг входят переводы физлицам — до 500 тыс. рублей в месяц без комиссии, безлимитные внутренние платежи юрлицам — без комиссии, внесение наличных на счёт через банкомат);

СберЛизинг — скидка до 17% на автомобили, нулевой аванс;

inSales — любой тариф на 1 месяц бесплатно для новых клиентов платформы управления онлайн-торговлей, а также сниженная комиссия — 1% на СберМегаМаркете и ежедневные выплаты;

Работа.ру — скидка 50% на годовую подписку;

Решение для ЖКХ — скидка до 30% на клиентский центр и страхование для автоматизации работы управляющих компаний и ТСН;

«Правокард» — скидка 15% на годовой тариф «Юрист для бизнеса»;

СберМаркет (закупки для офиса и бизнеса) — скидка 15% для новых клиентов;

«Звук Бизнес» — скидка 40% при единовременной оплате сервиса;

2ГИС — скидка 15% на первое размещение рекламы;

«Деловая среда» — 7 дней бесплатного доступа к закрытому клубу для предпринимателей по подписке "Деловая среда Премиум" и скидка 60% на продление;

«БизнесКласс» — бесплатный онлайн-курс для фрилансеров и самозанятых;

СберБизнес — бесплатный пакет услуг «Своё дело» для самозанятых.

Проект СберЛето помогает частным клиентам и компаниям найти необходимые товары и услуги с максимальной выгодой. В программе акции — скидки на сезонные товары, повышенные проценты по вкладам, бонусы по использованию сервисов банка, экосистемы и партнёров Сбера и многое другое. На портале проекта представлено четыре раздела: «Настроение лета», «Забота о близких», «Для дома и дачи» и «Для бизнеса». Еженедельно на сайт загружаются новые выгодные предложения, и у каждого из них свой срок действия, поэтому откладывать покупки не стоит.

Александр Белокопытов, вице-президент, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Сбербанка:

«СберЛето для бизнеса — это возможность получать больше продуктов и услуг за меньшие деньги или даже бесплатно. В этом проекте мы собрали самые выгодные предложения Сбера и нашей экосистемы, которые помогают развивать своё дело, совершенствовать навыки управления бизнесом и повышать клиентоориентированность. Мы надеемся, что вместе со Сбером это лето станет ярким и эффективным для наших клиентов-предпринимателей».