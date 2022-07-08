Газпромбанк проводит акцию «Выгодный старт» для новых зарплатных клиентов

Газпромбанк запустил акцию «Выгодный старт» для новых зарплатных клиентов, оформивших и получивших банковскую карту платежной системы Visa, Mastercard, «Мир», «Мир»-JCB, «Мир»-Maestro в рамках пакета услуг для зарплатных клиентов с опцией лояльности «Понятный кешбэк» в период с 01.07.2022 по 31.08.2022.

Перечень пакетов услуг, в рамках которых необходимо осуществлять выпуск карты для целей участия в акции, определяется в условиях акции.

Если на эту карту поступит заработная плата от 20 000 руб. за любой календарный месяц в период с 01.07.2022 до 30.09.2022, то в течение двух календарных месяцев, следующих за месяцем получения на карту заработной платы от 20 000 руб., будет доступен удвоенный кешбэк на покупки по карте. В случае совершения операций оплаты в торгово-сервисной сети на сумму от 10 000 рублей за месяц расчета вознаграждения, дополнительное вознаграждение — 500 руб. в течение двух календарных месяцев, следующих за месяцем получения карты (максимальное вознаграждение — 1 000 руб.). Перечень покупок по карте, которые учитываются при расчете вознаграждения, определяется опцией лояльности.

Данная акция будет актуальна для работодателей, которые присоединятся к зарплатному проекту Газпромбанка и выпустят своим сотрудникам зарплатные карты.

Среди преимуществ зарплатного проекта Газпромбанка для сотрудников — скидки по ипотечным ставкам и кредитным продуктам, надбавки по вкладам, бесплатный выпуск и обслуживание карт, снятие наличных в любых банкоматах до 300 тыс. руб. в сутки без комиссий, бесплатная оплата ЖКУ и переводы по реквизитам в мобильном приложении и интернет-банке.

С полными условиями по акции «Выгодный старт» можно ознакомиться здесь.