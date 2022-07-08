Встречу работодателей и студентов вузов проведут в Иркутской области

Вопросам трудоустройства молодых специалистов посвятят встречу работодателей и студентов высших учебных заведений региона. Она пройдет в сентябре в Иркутской области. В ближайшее время разработают концепцию мероприятия, по которой состоится ярмарка вакансий. Об этом сегодня на заседании совета по развитию региональной системы высшего образования сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. К участию привлекут как представителей бизнеса региона, так и госучреждения.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Согласно анализу занятости выпускников организаций высшего образования, проведенного региональным министерством образования, процент трудоустройства молодых специалистов в Иркутской области в 2021 году составил 92%. 8% трудоустроены за пределами региона.

– Нам необходимо решить задачу по трудоустройству здесь в регионе всех наших выпускников. В этом плане тесное взаимодействие органов власти Иркутской области, высшей школы и работодателей необходимо. Нужно решать вопросы с наставничеством, стажировками, после прохождения которых большинство выпускников остается работать в организациях, пригласивших их на практику. Работу в этом плане уже ведем совместно с предприятиями. Важно конкретизировать потребности в кадрах и вакансиях, – сказал Игорь Кобзев.

На совещании также обсуждался вопрос о целевой подготовке кадров для нужд региона.

В Приангарье работают 22 вуза. Подготовка ведется по 52 направлениям бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Ежегодно для абитуриентов доступно порядка 9 тыс. бюджетных мест. губернатор подчеркнул, что региональные вузы должны быть ориентированы на подготовку высококвалифицированных специалистов тех отраслей, которые будут развивать экономику области и востребованы сейчас на рынке труда.

Игорь Кобзев сообщил, что профильными министерствами прорабатывается вопрос о выделении бюджетных мест за счет средств областного бюджета на подготовку целевой группы специалистов, в том числе в сфере педагогического образования. Готовые решения он будет рассматривать в конце августа.