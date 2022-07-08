Средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области снизилась на 1% в июне

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), как изменились средние предлагаемые зарплаты в Иркутской области по итогам июня.

В целом по стране уровень предлагаемых зарплат по итогам июня вырос по сравнению с прошлым годом на +5% (с 51 348 рублей до 53 887 рублей). В Иркутской области предлагаемые зарплаты за этот же период показали отрицательную динамику, на уровне -1%, до 55 474 рублей, в среднем.

В Сибирском ФО рост предлагаемых зарплат составил +2%, а заметнее всего они увеличились в Новосибирской области (+6%) и в Красноярском крае (+5%). При этом, лидерами по уровню предлагаемых заработных плат остаются два сибирских региона: Иркутская область (55 474 рубля) и Красноярский край (54 991 рубль).

Наиболее высокие зарплаты в июне в Иркутской области предлагали соискателям из сферы добычи сырья – 82 034 рубля, высшему менеджменту – 70 977 рублей, специалистам по консультированию – 68 653 рубля, строителям – 68 160 рублей и соискателям из сферы инсталляции и сервис – 63 001 рубль. Кроме того, выше средних по рынку были предлагаемые зарплаты у специалистов из сферы производства, водителей, рабочего персонала, IT-специалистов и банковских работников.

Самые низкие зарплатные предложения были адресованы госслужащим – 30 929 рублей, специалистам из сферы образования – 35 586 рублей, специалистам для спортивных клубов и салонов красоты – 39 660 рублей. Также ниже средних по рынку предлагали зарплату бухгалтерам, административному персоналу, начинающим специалистам и HR-специалистам.