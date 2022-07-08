Инвесторы объяснили аномальный рост спроса на недвижимость в Турции

Динамику проанализировали эксперты инвестиционной компании Garnet.

По итогам мая 2022 года спрос на покупку недвижимости в Турции со стороны клиентов из Москвы вырос 14,46% относительно апреля текущего года. При этом в пятом месяце текущего года количество запросов со стороны жителей российской столицы на жильё в Турции оказалось почти в 3 раза выше (+199,79%) относительно мая прошлого года.

В целом, за пять месяцев 2022 года, с января по май включительно, спрос на недвижимость в Турецкой Республике со стороны клиентов из Москвы вырос на 130,63% относительно аналогичного периода прошлого года.

В марте текущего года был зафиксирован самый резкий рост числа запросов на покупку недвижимости в Турции со стороны клиентов из Москвы. Количество обращений в марте 2022 года выросло на 66% относительно февраля. Это рекордный рост с июля 2020 года, когда этот же параметр вырос почти в 6 раз (+488%).

Среднемесячное количество запросов на покупку жилья в Турции в 2022 году выросло на 94,98% относительно аналогичного показателя за прошлый год.

«Резкий рост интереса к недвижимости в Турции связан, кроме всего прочего с объявлением о подорожании гражданства этой страны с $250 тыс. до $400 тыс. Это заставило многих клиентов, которые по разным причинам не торопились с выходом на сделку, резко активизировать этот процесс. Россияне активно интересуются недвижимостью в Стамбуле и Анталье. Также есть интерес к Аланье, но там ценник взвинчен невероятно для этого региона. Как правило, Стамбул выбирают из-за более понятных и прозрачных условий сделок. Инвесторы чаще всего приобретают недвижимость в Турции для последующей сдачи в аренду. Таким образом, можно говорить про стратегию сохранить, а не заработать», – отметила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.