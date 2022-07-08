В Сбербанке придумали, как решить проблему дефицита чипов

На фоне дефицита чипов Сбербанк начал имплантировать устройства из старых карт в новые. Решение позволит банку сэкономить до 1 млрд рублей в 2022 году.

– Чипов стало мало, стоить стало дорого. Соответственно наши коллеги из центра эмиссиии придумали решение близкое к гениальному: имплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы из карт и вставлять их в новые карты, – рассказала исполнительный директор, глава отдела кибербезопасности Сбера Ольга Маклашина на конференции Paymentsecurity online.