Первую в Приангарье установку по производству органического удобрения запустили на Ангарской птицефабрике

Она решает сразу две задачи: утилизацию отходов жизнедеятельности птицы и изготовление удобрения.

Фото из Телеграм-канала губернатора

На птицефабрике установлены два ферментера объемом 200 тонн. В них под воздействием аэробных бактерий птичий помет становится концентрированным органическим удобрением. В итоге производство стало безотходным, закрытого цикла.

«Готовый продукт может конкурировать с минеральными удобрениями. Такую технологию в России применяют более 10 лет. У нас в регионе Ангарская птицефабрика стала первым предприятием, где будут работать такие установки. По большому счёту, эту историю надо масштабировать на всю область. Так наши аграрии смогут в полной мере быть обеспечены органическими удобрениями», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Телеграм-канале.

Глава региона также напомнил, что область готова возмещать аграриям до 70% затрат на покупку оборудования для удаления и переработки биологических отходов.