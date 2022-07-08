Строительство экотропы «Байкальская верста» началось в Байкальске

В Байкальске стартовал второй ежегодный волонтерский лагерь тропостроения, организованный БАЙКАЛ.ЦЕНТР при поддержке администрации города, рассказали SIA.RU в пресс-службе БАЙКАЛ.ЦЕНТРа.

Его участниками стали 22 волонтера из разных регионов России:

Екатеринбурга,

Читы,

подмосковного Троицка,

Усолья-Сибирского,

Челябинска,

Улан-Удэ,

Иркутска,

Байкальска.

В течение недели им предстоит обустроить первые сотни метров экологической тропы «Байкальская верста», которая соединяет мост «Доброй надежды» в микрорайоне Гагарина с берегом Байкала по красивейшим участкам реки Солзан, которые давно стали традиционным местом отдыха жителей Байкальска.

На тропе общей длиной 3,3 км появятся информационные стенды, видовые площадки, деревянные и каменные мосты, пожаробезопасная зона отдыха, поляны для детей, туалеты, велопарковки и урны с раздельным сбором мусора. Будут ликвидированы завалы из деревьев на берегу Солзана в результате наводнения еще 2019 года. Также на тропе будет установлено освещение и видеонаблюдение.

Тропа не только снизит антропогенную нагрузку на побережье озера Байкал и создаст «точку притяжения» для цивилизованного туризма. Она создается по технологии «байкальского тропостроения», а значит по всем стандартам бережного отношения к окружающей среде.

Торжественное открытие «Байкальской версты» запланировано на 27 сентября 2022 года во Всемирный день туризма. Она станет лишь одним из первых шагов в рамках масштабного плана строительства и обустройства экотроп в городе.

«Байкальская верста» будет начальным отрезком пешеходного маршрута «Малого кольца БЦБК», который соединит жилой массив Байкальска и промплощадку БЦБК. В начале июля БАЙКАЛ.ЦЕНТР восстановил освещение на уже существующей в рамках этого маршрута и знакомой горожанам «Тропе здоровья» длиной 1400 метров. Там были установлены 35 энергосберегающих светильников, и впервые за 7 лет маршрут стал безопасным и комфортным.

В будущем по всему периметру промплощадки комбината планируется построить «Большое кольцо БЦБК». Для вело-пешеходных прогулок станет доступна и обустроена вся береговая линия озера Байкал вдоль территории БЦБК.