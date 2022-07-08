Добыча золота в Хабаровском крае выросла на 16%

По итогам работы 5 месяцев 2022 года добыча золота в регионе превысила 9,1 тонн, рассказали в правительстве края.

Предприятия региона, добывающие цветные металлы, в настоящее время сконцентрированы на извлечении меди в связи с благоприятной конъюнктурой. В этом году ее добыча выросла до 368 тонн. Это больше чем в прошлом в 2,7 раза. Добыча олова составила 1 023 тонны, что чуть ниже уровня 2021 года.

По данным минприроды края, численность работников в горнодобывающей отрасли сейчас составляет 11 231 человек, сокращения штата работников на предприятиях не планируется.

Напомним, что по итогам 2021 года Хабаровский край по добыче золота занял третье место в Дальневосточном федеральном округе и четвертое – в российском рейтинге.