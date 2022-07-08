Более 12,5 тысячи учебных мест появится в Иркутской области к 2024 году – Игорь Кобзев

В 2022 году введены в эксплуатацию 11 строящихся школ, в том числе 1 сентября откроется блок для начальных классов школы №14 в Иркутске. Об этом при посещении образовательной организации сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Напомним, глава региона держит на личном контроле строительство школ в Приангарье. Вместе с мэром Иркутска Русланом Болотовым губернатор сегодня проверил степень готовности объекта.

Как рассказала директор школы №14 Людмила Тучкова, новый школьный блок соответствует современным стандартам образования. После его открытия разгрузится основное здание школы. Здесь все готово для проведения генеральной уборки. В новом трехэтажном учебном корпусе завершен монтаж оборудования. Для оснащения из бюджета города направлено более 60 млн рублей. Установлены регулируемые парты, интерактивные комплексы, оборудование для актового зала и занятий музыкой. Приобретены два мобильных компьютерных класса и два класса робототехники, гончарная и переплетная мастерские, учебные пособия.

В здании помимо 30 учебных кабинетов имеются спортивный и актовый залы, пищеблок, столовая, медицинский кабинет, кабинеты логопеда и психолога. Каждому этажу здесь определили отдельную тему для факультативных занятий – первый посвятят людям, оставившим след в истории региона, второй этаж – профессиональной ориентации учащихся, а третий – экологии.

– Впечатления от объекта хорошие. Мы видим итог – это комфортные условия для проведения школьных занятий. Наша работа в этом направлении продолжается. В Иркутской области к 2024 году мы запланировали построить 25 школ общей вместимостью более 12,5 тыс. учебных мест, из них 12 объектов с участием федерального финансирования и в рамках национального проекта «Образование». Это хорошая перспектива для региона. Продолжается капитальный ремонт в этом году в 21 школе по федеральной программе модернизации. Вместе с дополненными объектами в течение 2022 и 2023 годов мы отремонтируем 59 школ, – сказал Игорь Кобзев.

– Благодаря поддержке правительства Иркутской области и Правительства Российской Федерации на следующий год начнут строиться две больше школы – в микрорайоне «Союз» и на улице Ярославского. Это объекты, которые должны снять нагрузку и потребность в учебных местах, существующую на сегодняшний день в городе. Еще работаем над проектированием школ на улице Мелентьева, а также в Лисихе. Ключевая задача, поставленная губернатором, – школы должны находиться в шаговой доступности, чтобы повысить комфорт проживания, – говорит Руслан Болотов.

В рамках посещения школы глава города сообщил губернатору, что по его поручению скоро начнется проектирование капремонта, расположенного рядом со школой стадиона. Спортивная площадка является популярным местом отдыха и занятий спортом. Привести площадку в порядок здесь планируют уже в следующем году.