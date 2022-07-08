Почти 70% сибиряков не намерены покупать доллары, даже если снимут ограничения на их покупку

Лишь четверть жителей СФО (24%) считают нынешний официальный курс рубля к доллару абсолютно реальным. 60% хотели бы, чтобы доллар стоил не больше 30 рублей. 26% готовы активно покупать доллары после снятия валютных ограничений. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие».

44% сибиряков постоянно или часто следят за курсом рубля к доллару и другим иностранным валютам (19% делают это каждый день, еще 25% - часто, не реже двух раз в неделю). 36% следят за валютным курсом редко, несколько раз в месяц. Очень редко, не чаще раза в месяц обращают внимание на курс валют 10% и столько же респондентов сообщили, что не следят за валютными котировками никогда.

23% опрошенных считают, что нынешний курс рубля к доллару искусственно завышен. По мнению 22%, курс рубля к доллару наоборот искусственно занижен. Реальным нынешний курс рубля к доллару сочли четверть опрошенных. 30% затруднились ответить на этот вопрос.

«Советский» курс рубля - примерно 65 копеек за доллар – понравился бы 28% опрошенных. По мнению 32%, идеальный курс рубля к доллару - от 20 до 30 рублей. 23% считают таким курсом 30-50 рублей, 9% - 50-70 рублей, 4% - 70-80 рублей и 3% - свыше 80 рублей за доллар.

Лишь 22% полагают, что нынешний валютный курс вредит российской экономике и рубль нужно ослаблять ради помощи отечественным экспортерам. По мнению 36% рубль ослаблять не нужно, экспортеры не разорятся. 43% затруднились ответить на этот вопрос.

74% респондентов не собираются активно покупать доллары, если в России после 9 сентября снимут ограничения на валютообменные операции, из-за отсутствия свободных средств на покупку валюты. Еще 5% сообщили, что не нуждаются в покупке долларов, поскольку уже имеют достаточный запас валюты.

15% опрощенных готовы после снятия ограничений активно начать покупать наличные доллары для поездок за границу, еще 11% - для формирования личных валютных резервов.