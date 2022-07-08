РУСАЛ победил в трех номинациях всероссийского конкурса РСПП среди лидеров российского бизнеса

Один из крупнейших в мире производителей алюминия РУСАЛ победил в нескольких номинациях конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2021». Его отметили в номинациях «За вклад в устойчивое развитие территорий» и «За международный проект», и в спецноминации «За обеспечение безопасности работников и популяризацию вакцинации от COVID-19 в трудовых коллективах», рассказали SIA.RU в компании.

Эксперты и организаторы конкурса высоко оценили эффективность социальных инвестиций РУСАЛа. В России они осуществляются в формате программ «Территория РУСАЛа», «Помогать просто», «Школа городских изменений», «Устойчивое развитие территорий ответственности». Социальные инвестиции направлены на создание предприятий и организаций, которые вносят свой вклад в решение социальных проблем и развитие экономики территорий ответственности компании, на развитие сервисов, инфраструктур, возможностей, повышающих привлекательность городов для людей, на помощь социально незащищенным группам населения, на развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни, волонтерство, повышение качества медицинского обслуживания.

Во время пандемии COVID-19 в 2020 году в РУСАЛе сформировали оперативный штаб, разработали план проведения первичных противоэпидемических, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. На предприятиях компании создали пункты тестирования на COVID-19, провели вакцинацию сотрудников.

В конце 2020 года благодаря основателю РУСАЛа Олегу Дерипаске в разных регионах Сибири и Урала в помощь действующим госмедучреждениям ускоренными темпами построили и ввели в эксплуатацию семь медицинских центров помощи и спасения, три из которых — в Иркутской области: Тайшете, Братске и Шелехове. Для больниц и госпиталей закупили СИЗы и расходные материалы. В качестве благотворительности переданы 18 аппаратов ИВЛ, 23 концентратора кислорода, 10 оснащенных автомобилей скорой медицинской помощи, 14 портативных транспортных аппаратов ИВЛ для госпиталей, цифровой рентген-аппарат. Олег Дерипаска в кратчайшие сроки обсудил ситуацию, вызванную началом пандемии в стране, с губернаторами вышеназванных регионов, выразив желание помочь не только деньгами, но и делом. Это стало первым в России примером столь масштабного вклада крупного бизнеса в развитие регионального здравоохранения. Современные медцентры вошли в его систему.

РСПП отметил еще один значимый проект РУСАЛа — создание бренда алюминия c низким углеродным следом ALLOW. Работу над ним компания начала в 2017 году, а в 2021 году продажи металла под брендом ALLOW составили 955 000 тонн, или 25% глобального рынка алюминия с низким углеродным следом (за пределами Китая).

Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа:

— Лидером быть непросто. Особенно непросто быть лидером в условиях пандемии коронавируса или трансформации экономики целой страны. Лидерство — это и огромная ответственность. Поэтому РУСАЛ всегда и во всех аспектах своей общественной деятельности был ориентирован на результат, который должен увидеть каждый, для кого ты работаешь, на кого влияют твои проекты и инициативы. Особенно отрадно, что авторитетные эксперты РСПП признали РУСАЛ одним из победителей именно в тех номинациях, которые непосредственным образом связаны с социально-экономическим развитием городов, где располагаются предприятия Компании, со спасением людей, нуждающихся в скорой медицинской помощи, с экологически безопасным будущем нашей страны и всей планеты.