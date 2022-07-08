На БрАЗе дали вторую жизнь крану советских времен

На БрАЗе реконструировали штыревой кран советских времен. Детище чехословацкий промышленности марки «Словацки строины», проработавшее в корпусе электролиза №2 более четырех десятков лет, открывает новую страницу трудовой биографии в качестве современного крана-манипулятора. Модернизация крана от разработки конструкторской документации, подбора оптимального оборудования, его монтажа до включения в работу заняла около полугода.

- В реализации проекта приняли участие порядка сорока человек, в том числе департамент главного конструктора компании «ИСО» и сотрудники компании «УРАЛКРАН», - рассказывает руководитель проекта Александр Чернигов, начальник управления техническим обслуживанием и ремонтом Братского филиала ООО «ИСО». - Кстати, БрАЗ – единственный завод, на котором модернизирован стандартный штыревой кран марки «Словацки строины».

Монтаж пути и электропомещения с системой климат-контроля, новой кабины, новых токоподводов телеги и кабины; монтаж новых механизмов хода моста крана; монтаж многофункциональной тележки, обеспечивающей подъём и опускание штанги с захватом для извлечения штыря; установка устройства подсыпки подштыревой анодной массы; монтаж системы видеонаблюдения рабочей зоны, системы громкоговорящей связи – это далеко не полный перечень произведенных работ.

- Здесь применены новые технические решения: по освещению крана установлены светодиодные светильники, на рабочих механизмах установлены мотор-редукторы, позволяющие более плавно работать крану и повысить в разы срок службы узлов, - поясняет Сергей Горбачев, начальник цеха по ремонту грузоподъемных механизмов Братского филиала ООО «ИСО».

Улучшилась эргономика крана, управлять механизмом стало намного легче, появились системы кондиционирования и наблюдения. Все это позволило кардинально улучшить условия труда оператора крана, повысив производительность и качество выполняемых работ.

- Тяжело сравнивать с тем краном, на котором мы работали раньше, потому что это два разных крана, - говорит Евгений Бова, машинист. - Был аналоговый кран, стал кран-манипулятор. Можно сказать, небо и земля.

Модернизация на БрАЗе началась около 15 лет назад по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. На данный момент в трех корпусах завода модернизацию прошли шесть кранов. Реконструкция, в первую очередь, позволяет выполнять операции по перестановке штырей на электролизерах без привлечения ручного труда, что повышает безопасность рабочих в корпусах электролизного производства.

- Точно настроенный механизм позволяет достичь правильного выполнения технологических операций, - комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. - Реконструкция кранов – один из этапов масштабной программы техперевооружения, проводимой у нас на заводе. Она включает в себя механизацию процессов, которые ранее выполнялись людьми. Так, в июне к нам поступили пылеуборочные машины, формируется команда, которая будет их эксплуатировать. Новые машины заменят устаревшую технику на базе трактора «Т-16».

По словам Евгения Зенкина, обучение специалистов, которые будут эксплуатировать пылеуборочные машины, начнется в ближайшие дни. Кроме того, обучение пройдут и сотрудники ИСО, которые будут обслуживать новую технику.

Параллельно на БрАЗе продолжается экологическая модернизация в рамках федеральной программы «Чистый воздух», а также работа над проектом кардинальной перестройки. В начале лета документация оправлена на Государственную экологическую экспертизу. Планируется, что строительство новых корпусов начнется в 2023 году, запуск намечен на 2030-й.