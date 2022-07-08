Новости Единую электронную карту жителя Иркутской области создадут в Приангарье Концепция проекта утверждена в мае, рассказали SIA.RU в правительстве региона. Как сообщил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко, на базе Информационно-технического центра региона рассматривается техническая возможность внедрения цифровых сервисов на базе банковской карты «Мир». - Помимо банковского и транспортного приложений карта жителя может содержать персональные данные гражданина – ФИО, фото и дату рождения, СНИЛС, номер полиса обязательного медицинского страхования и штрих-код, являющийся уникальным идентификатором держателя карты, - пояснил Игорь Рыморенко. Среди целей разработки и внедрения Карты жителя создание единого и удобного инструмента использования нефинансовых сервисов, повышение эффективности и качества социального обслуживания населения, обеспечение экономии бюджетных средств, выделяемых на реализацию социальных программ. Многофункциональная электронная именная карта будет являться идентификатором жителя в информационной инфраструктуре Иркутской области и обеспечит персональное предоставление мер социальной поддержки. Она может использоваться как платежный инструмент, проездной билет, скидочная карта, пропуск и в качестве идентификатора при обращении граждан за получением государственных и муниципальных услуг в органы социальной защиты, учреждения здравоохранения. info4

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