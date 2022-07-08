Качественные заемщики возвращаются за кредитами

Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заявителей на кредиты с марта выросло на 22 балла.

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в июне 2022 г. среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заявителей на получение кредита составило 255 баллов, что на 2 балла выше майского значения и на 22 балла выше значения марта 2022 г.

В структуре июньских заявок на получение кредита доля заявителей с высокой и очень высокой кредитоспособностью (относящихся к диапазонам ПКР 594 – 903 и 904 – 999 баллов соответственно) составила 13,7%, что на 1,7 процентных пункта больше, чем в марте 2022 г.

«В начале весны на фоне резкого роста ставок и неопределённости в отношении собственных доходов заемщики с высоким значением Персонального кредитного рейтинга сильно сократили свою активность – говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Но по мере улучшения условий кредитования они восстанавливают интерес к получению заемных средств, что является позитивным сигналом для банков, сохраняющих низкий аппетит к риску. Следует отметить, что ПКР получателей крупных кредитов существенно выше средних значений рейтинга в своих сегментах рынка (см. таблицу №2). То есть банки стараются не отрезать от кредитов заявителей со сравнительно невысоким уровнем ПКР, но для лучших условий и больших сумм им требуются более высокие баллы. Этот принцип понятен и заемщикам: мы фиксируем рост числа граждан, которые перед подачей заявки на кредит проверяют уровень кредитного рейтинга. Это позволяет выбрать кредит и кредитора с оптимальными условиями кредитования».