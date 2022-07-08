Более 3 000 жителей Иркутской области и Якутии посетили культурный проект «Северный десант», организованный при поддержке ИНК

Более 3 тыс. жителей Иркутской области и Республики Саха (Якутия) с 20 июня по 5 июля посетили творческие встречи в рамках культурного проекта «Северный десант». Генеральным спонсором выступила Иркутская нефтяная компания, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Проект стартовал 20 июня в Республике Саха (Якутия) и завершился 5 июля в Иркутской области. Концерты, мастер-классы, показы фестивального кино, выставка фоторабот прошли в Мирном, Арылахе, Тас-Юрях, Ленске (Якутия), в Иркутске, на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении и на площадке Иркутского завода полимеров, в Верхнемарково, Янтале, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Качуге.

В этом году к культурной акции присоединились знаменитые актёры театра и кино Евгений Герчаков, Андрей Межулис, Сергей Горобченко и Дарья Егорова. Свои выступления они посвятили 85-летию Иркутской области и 100-летию республики Саха. Маршрут «Северного десанта» стал самым протяженным за всю историю проекта и составил 4 273 км, продолжительностью в 16 дней. Вход на все мероприятия был свободный.

Культурный проект «Северный десант» — это концерты, спектакли и мастер-классы известных актеров, которые проходят в городах и поселках севера Иркутской области, а также в Республике Саха (Якутия). За 8 лет «Северный десант» посетили свыше 76 тыс. человек. За прошедшие годы участниками десанта стали более 20 актеров советского и российского кино. С 2014 года ИНК — генеральный партнер и соорганизатор культурной акции.