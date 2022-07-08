Индекс экономической уверенности россиян достиг положительного значения

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, за 18 недель исследования индекс экономической уверенности россиян впервые достиг положительного значения.

В период с 27 июня по 3 июля показатель вырос до +2. Это на 6 пунктов больше, чем неделей ранее. Показатель растет за счет доли россиян, которые замечают некоторые проблемы экономического характера, но не считают, что страна находится в кризисе.

Положительная динамика прослеживается как среди телезрителей (индекс вырос на 5 пунктов), так и среди тех, у кого YouTube присутствует в качестве источника информации (индекс вырос на 3 пункта).