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Игорь Кобзев: Для переселения из аварийного жилья лучше строить новое, чем покупать на вторичном рынке

Губернатор Игорь Кобзев провел совещание по вопросу реализации региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года в 2019-2025 годах». Общий объем такого жилья в регионе составляет 397,1 тыс. м2, в котором проживает 22,8 тыс. человек.

– Органам местного самоуправления необходимо активнее реализовывать мероприятия в целях обеспечения граждан безопасными условиями проживания. Причем лучше строить новые дома, чем приобретать квартиры для переселения на вторичном рынке, – подчеркнул глава региона.

Общий объем финансирования региональной программы переселения с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ составляет более 17 млрд рублей. В текущем году правление Фонда одобрило заявку Иркутской области, в том числе дополнительную, на предоставление финансовой поддержки для реализации мероприятий по переселению из аварийного жилья в рамках национальный проект «Жилье и городская среда». До региона дополнительно доведено более шести миллиардов рублей.

При этом стоит задача законтрактировать не менее 90% расселяемой площади на этапе 2022-2023 годов. Этот вопрос Игорь Кобзев обсудил сегодня с мэрами Усолья-Сибирского, Иркутска, Заларинского района, Свирска и Зимы. Губернатор определил срок выполнения задачи до 1 сентября текущего года. В этом случае регион может выйти с заявкой в Фонд развития территорий о выделении 9,6 млрд рублей для ускоренного завершения программы по переселению из аварийного жилищного фонда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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