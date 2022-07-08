Компания «СПБ "СоюзСтрой"» срывает сроки ремонта улицы Депутатской – мэрия Иркутска

Администрация Иркутска сообщила, что подрядная организация «СПБ "СоюзСтрой"» срывает сроки ремонта улицы Депутатской в Иркутске. К работам на объекте приступили в конце апреля, при этом на данный момент выполнено менее 30% от общего объема.

«На этом объекте очень слабая организация производства работ и недостаточное количество рабочих, техники. Ежедневно здесь задействованы 5-6 человек и не более 1-2 машин. Для выполнения таких объемов этого недостаточно, Из замечаний – систематическое нарушение схем ограждения мест производства работ. Дорожные знаки выставляют несвоевременно, также после демонтажных работ не сразу вывозят строительный мусор», – отметил руководитель группы контроля качества Владимир Молоков.

Вдоль трамвайных путей сейчас не убраны доски и старые бордюры. На момент проверки на объекте не было рабочих и техники. Ремонт улицы Депутатской проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По контракту срок окончания работ – 31 августа, однако подрядчик отстает от графика.