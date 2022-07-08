Иркутск вошел в ТОП-10 городов РФ, где больше всего подорожали квартиры в новостройках

Аналитики сервиса «Мир квартир» составили рейтинг крупнейших российских городов, где больше всего подорожали квартиры в новостройках по итогам второго квартала 2022 года.

«С апреля по июнь квадратный метр недвижимости в городах России подорожал в 66 городах из исследованных 70. Более всего – в Тольятти (+16,9%), Владикавказе (+15,9%), Челябинске (+14,4%), Магнитогорске (+14,1%), Набережных Челнах (+13,4%), Иркутске (+12,7%), Череповце (+12,5%), Кургане (+12,4%), Волжском (+11,9%) и Ульяновске (+11,7%)», – говорится в сообщении.

Подешевел квартирный метр новостроек только в четырех городах: Мурманске (–7,9%), Севастополе (–3,7%), Сочи (–3,1%) и Сургуте (–0,9%).

В целом по всем городам «квадрат» нового строительства подорожал на 8,5%, достигнув значения 109 344 рублей, средний лот – на 7,1%, до 5 916 630 рублей за квартиру.