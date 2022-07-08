Водитель Toyota Land Cruiser Prado поругался с работниками «ИркутскАвтодора» и сбил их на дороге

Мужчина на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado поругался с работниками предприятия «ИркутскАвтодор», после чего подрался с ними и сбил на своем транспорте, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел ночью 6 декабря 2020 года. Тогда водитель автомобиля марки «Toyota Land Cruiser Prado остановился перед пешеходным переходом на ул. Трилиссера. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вступил в словесную перепалку с работниками МУП «ИркутскАвтодор», переходившими дорогу. В дальнейшем конфликт перерос в драку, в ходе которой у водителя возник умысел, направленный на убийство оппонентов. Он сел в автомобиль и умышленно совершил наезд на двух мужчин. В результате один из них успел отскочить в сторону, второй – получил телесные повреждения. После совершения преступления водитель скрылся», – говорится в сообщении.

Мужчина был объявлен в федеральный розыск. В начале февраля 2021 года следователи обнаружили его и задержали. Суд назначил иркутянину наказание 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее мужчина был судим за грабеж и вымогательство.