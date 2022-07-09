Две УК в Иркутске выплатят 50 тысяч рублей ребенку за травму на винтовой горке

Две управляющие компании в Иркутске выплатят по 25 тысяч рублей ребенку, который пострадал при катании на неисправной винтовой горке, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в январе 2022 года 5-летний мальчик получил травму на горке детской площадки в районе переулка Археолога Михаила Герасимова из-за неисправности игрового оборудования.

«Двумя управляющими организациями, в управлении которых находилась данная площадка, ненадлежащим образом исполнялись обязанности по содержанию винтовой горки, она не была своевременно демонтирована из-за неисправности», – рассказали в надзорном ведомстве.

УК пытались обжаловать решение суда, однако сделать это не получилось.