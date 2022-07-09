Международный аэропорт Иркутска вышел на допандемийный уровень перевозок, сообщили в организации.

«Сегодня несмотря на все действующие ограничения, связанные с закрытием воздушного пространства, аэропорт Иркутск смог выйти на допандемийный уровень авиаперевозок. На начало июля трафик авиаузла составил 1 043 756 пассажиров, что превышает данные двухлетней давности в среднем на 27%, и уступает показателям 2019 года на 5%», – рассказали в компании.

Ранее за первые шесть месяцев 2020 года статистика прилета и вылета путешественников снизилась на 40%, а в 2021 году – на 24% в сравнении с 2019 годом за этот же период, тогда предприятие обслужило 1 101 741 человека. Спад авиаперелетов был зафиксирован как на внутренних, так и на международных направлениях.

Сейчас индекс пассажиропотока в иркутском аэропорту продолжает расти: ежедневно предприятие обслуживает около 10 тысяч человек. Из-за введенных ограничений по перелетам в ряд стран, авиаперевозчики сосредоточили силы на внутренний рынок, что увеличило показатели по популярным у пассажиров маршрутам внутри страны. С начала года из авиаузла по России в путешествие отправилось 971 376 пассажиров, что на 26% больше обычных показателей предприятия.

Что касается международных рейсов, то в настоящее время основные перелеты осуществляются из стран Средней Азии. Прирост к общему пассажиропотоку прибывших и улетевших граждан составляет 72 380 человек. Эти данные на 79% ниже привычной нормы, но на 89% выше периода, когда действовали пандемийные ограничения.