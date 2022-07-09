Военный пенсионер из Иркутска выиграл 1,9 млн рублей в лотерее

Иркутянин, военный пенсионер Сергей Кузнецов выиграл 1,9 млн рублей в государственной «Жилищной лотерее», сообщает пресс-служба «Столото».

«Трансляцию тиража смотрел по телевизору. В начале розыгрыша я лидирующих позиций не занимал: моих чисел совсем не было, и наступило затишье. Ближе к седьмому туру номера начали зачеркиваться один за другим. Финальным для меня оказался шар под номером «43». Я удивился и замер. Если бы рядом были родные, они бы прыгали от счастья!», – рассказал мужчина.

Победитель поделился, что участвует в лотереях особым способом: он приобретает билеты с числами, которые совпадают с годами рождения близких. В этот раз счастливым числом оказался год рождения супруги – «72». Выигрыш мужчина его жена намерены потратить на свое хобби – путешествия.