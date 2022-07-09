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Пассажирский самолет МС-21 скоро поступит в парк «Аэрофлота» – Минтранс РФ

Министр транспорта РФ Виталий Савельев на форуме «Территория смыслов» 9 июля заявил, что скоро пассажирский самолет МС-21, который строят на Иркутском авиационном заводе, скоро поступит в парк группы «Аэрофлот», пишет ТАСС.

«МС-21 – это сверхпередовой самолет <…>. Это самолет не просто конкурент (западным воздушным судам – прим. ТАСС), у него есть ряд конкурентных преимуществ по отношению к ним, это качество сервиса. <...> Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк "Аэрофлота". Самолет, у которого большие иллюминаторы, очень большие багажные полки, очень большое пространство в салоне, например», – сказал он.

МС-21 – разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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