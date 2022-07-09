Безопасный и благоустроенный пляж открыли на Байкале

Министерство туризма Республики Бурятия сообщило, что на Байкале открылся безопасный и благоустроенный пляж – с 1 июля он заработал в Горячинске.

«Общественное пространство оборудовано беседками, кабинами для переодевания, деревянными дорожками, волейбольной площадкой, подиумом под лежаки, шлагбаумом, переносной перегородкой от машин, камерой видеонаблюдения. Выделено 3 зоны купания, установлено два пирса для катеров», – рассказали в министерстве.

На территории пляжа работают пиццерия и баня для обогрева. Также на берегу будет действовать мобильный пункт полиции, у курорта организована парковка для машин. В июле здесь планируется установить еще один общественный туалетный модуль.

Часть объектов было создано на средства республиканской субсидии, предоставленной министерством туризма Республики Бурятия в рамках благоустройства территорий, прилегающих к местам туристского показа, в сумме 1,4 млн рублей.