Шелеховский район вошел в ТОП-3 по суточной заболеваемости ковидом в Иркутской области

Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, в тройке лидеров по суточному инфицированию оказались Иркутск, Шелеховский район, третью строку разделили Ангарск и Братск.

В областном центре за день выявлено 19 новых случаев заболевания, в Шелеховском рйоне – 10, в двух других регионах – по семь. Всего в области за сутки заразились 55 человек.

Число госпитализированных за день сократилось на 16, до 232, выздоровели – 64, скончался непосредственно от коронавиурса один человек, от сопутствующих патологий – двое.