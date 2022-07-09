Дольщики долгостроя на Сергеева в Иркутске получат выплаты компенсаций на полгода раньше

Выплаты компенсаций дольщики долгостроя на улице Сергеева в Иркутске получат на полгода раньше, чем планировалось, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

«В соответствии с принятым план-графиком восстановление прав граждан по указанному долгострою было запланировано на конец 2022 года, однако с учетом оперативной работы региона работы ведутся с опережением, нам удалось сократить этот срок на шесть месяцев. Что в свою очередь позволит дольщикам приобрести квартиры до конца этого года, получить регистрацию и записать детей в школы и детские сады», – рассказал первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Первые 45 дольщиков деньги уже получили. Средний срок перечисления средств составил три дня. На сегодняшний день из 115 дольщиков застройщика-банкрота ООО «БазисСтройИнвест» документы на получение компенсации подали 75 человек.

Напомним, ООО «БазисСтройИнвест» не выполнило свои обязательства перед дольщиками и в 2020 году было признано банкротом. Жилой комплекс на Сергеева включает четыре блок-секции и подземную автостоянку. В 23 квартирах проживают люди, однако общая готовность объекта не превышает 80%, что, согласно изменениям, внесенным в правила, не позволяет принять решение о целесообразности финансирования завершения строительства долгостроев.