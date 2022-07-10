Возможное закрытие кинотеатров в РФ приведет к ухудшению качества фильмов – эксперт

Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов на дискуссии в рамках Российской креативной недели высказал мнение, что уход с рынка голливудских мейджоров, может привести к закрытию кинотеатров а также к ухудшению качества производимых фильмов, пишет ТАСС.

«Меня беспокоят кинотеатры, они в это время переживают тяжелейший кризис. Если им не пойти навстречу рублем, как зрительским, так и государственным, то кинотеатров у нас не останется. Это попытка простого взгляда в будущее. <…> А зачем тратить огромные деньги на создание больших фильмов, которые смотреть будут на телефоне? Изображение, звук, графика стоят больших денег и больших усилий, мы стараемся, чтобы вся ценность, связанная с кинотеатральным просмотром, была видна зрителю. В интересах всей аудиовизуальной индустрии - позаботиться о кинотеатрах, помочь им выжить и развиваться дальше», – сказал Сельянов.

Напомним, ранее компании The Walt Disney Company, Sony Pictures и студия Warner Bros. приняли решение приостановить деятельность в России из-за спецоперации на Украине. Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к государству РФ с просьбой о выделении дополнительных средств на ближайшие несколько месяцев, поскольку уход голливудских мейджоров повлек финансовые потери, но получила отказ. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой однако заявил, что государство ищет иные формы поддержки российских кинотеатров.