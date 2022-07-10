Коэффициент распространения ковида в РФ поднялся до максимума впервые с февраля 2022 года

Rоэффициент распространения коронавирусfв России поднялся до отметки 1,13 – это максимум с 13 февраля 2022 года, сообщают аналитики ТАСС, которые провели исследование на основе данных федерального оперативного штаба.

«Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией, а затем для оценки готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий», – говорится в сообщении.

Показатель оказался ниже единицы в двух из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся: в Красноярском крае он составил 0,81, в Свердловской области – 0,99.

В Санкт-Петербурге индикатор равен 1,06, в Пермском крае – 1,09, в Московской области – 1,14, в Самарской – 1,15, в Воронежской – 1,16, в Ростовской – 1,28. В Москве коэффициент вырос до 1,62, в Нижегородской области – до 1,69, это самый высокий показатель с 7 февраля.

Напомним, ранее, 1 июля, в России Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения ввиду снижения интенсивности эпидемии.