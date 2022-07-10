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Автоледи на Haval Jolion столкнулась с мотоциклом в Иркутске – пострадали два человека

Два человека – пассажир и водитель мотоцикла – пострадали при столкновении с автомобилем Haval Jolion, за рулем которого была 67-летняя женщина, в Иркутске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что автоледи столкнулась с мототранспортом, когда выезжала с улицы Ольховая на улицу Сергеева. После ДТП 20-летние водитель и пассажир двухколесной техники с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, водитель иномарки не пострадала.

В настоящий момент по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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