Более 80% россиян поддержали идею возрождения советских брендов – аналитики

Исследователи аналитического центра университета «Синергия» во время опроса выяснили, что большинство жителей России поддерживают идею возрождения советских брендов, сообщает РИА Новости.

«Необходимым возрождать советские бренды на фоне ухода иностранных компаний из России считают 83% российских граждан. Речь идет в том числе о таких брендах, как "Москвич", "Волга" и "Победа" (автомобили), а также "Орск" (холодильники) и "Кама" (велосипеды). Около 12% граждан придерживаются противоположной точки зрения, остальные 5% затруднились с ответом», – сказано в исследовании, которое было проведено в июле среди пяти тысяч жителей всех регионов РФ.

По мнению соотечественников, возрождение российской продукции приведет к укреплению экономики за счет эффективного импортозамещения (так ответили 36% респондентов), поддержке отечественных предпринимателей (29%), предотвращению возможного дефицита товаров (22%), а также выведет на рынок качественную продукцию по доступной цене (13%).

Участники исследования считают наиболее целесообразным реанимировать бренды по выпуску автомобилей, еды и напитков, одежды и обуви, парфюмерии и бытовой химии.

Критики данной тенденции полагают, что реанимированные бренды не смогут конкурировать с современными торговыми марками в плане качества своей продукции – так ответили 48% опрошенных из числа скептиков. По мнению 24% респондентов, лучше создавать новые бренды, чем возрождать те, которые не прошли проверку временем. Еще 17% не поддерживают эту тенденцию, поскольку у них остался неприятный опыт использования продукции советских брендов, а каждый одиннадцатый россиянин – 11% – не верит в возможность полноценного возрождения советских торговых марок: по их мнению, есть риск, что это произойдет на словах, а не на практике.