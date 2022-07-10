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31-летний Александр Рехтин из Мамско-Чуйского района Приангарья погиб на Украине

Уроженец Мамско-Чуйского района Иркутской области, 31-летний Александр Рехтин погиб во время спецоперации на Украине, сообщает газета «Мамский горняк».

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«Александр Константинович Рехтин – наш земляк, профессиональный Российский военнослужащий, один из многих добровольцев, которые встали в ряды защитников границ и безопасности граждан России от неонацизма, погиб 25 апреля 2022 года в ходе выполнения задач специальной операции по защите Донецкой народной республики и Луганской народной республики», – говорится в материале районного издания.

У погибшего в городе Новосибирске остались жена Кристина и двухлетняя дочь Ярослава. В поселке Маме – родители Константин и Елена Рехтины.

Молодой человек начал военную карьеру в 22 года. Служил по контракту в 24-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ, в горячих точках, принимал участие в проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Был награжден медалями «За службу на Северном Кавказе», «За возращение Крыма», «За воинскую доблесть» II степени при жизни, а также Орденом Мужества посмертно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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