Большую Байкальскую тропу закрыли для туристов из-за выхода двух медведей

Выдача разрешений на посещение Большой Байкальской тропы, которая соединяет поселки Листвянка и Большие коты в Иркутской области, приостановлена с 10 июля из-за обнаружения неподалеку медведицы с медвежонком, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«Первыми хищников заметила группа туристов, едва миновавшая подъем в гору. Люди сначала увидели детеныша, а затем и его мать. Организатор похода принял решение о немедленном возвращении в Листвянку; медведица туристов не преследовала», – говорится в сообщении.

Когда информация о медведях на тропе подтвердилась, администрация ФГБУ приняла решение о приостановке выдачи разрешений на маршрут. Как долго продлится запрет на посещение тропы зависит от поведения и местонахождения медвежьей семьи.