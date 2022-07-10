ФАС внесла строящего иркутские дороги подрядчика «Союзстрой» в реестр недобросовестных поставщиков

Федеральная антимонопольная служба внесла компанию «Союзстрой», строящую дорогие в областном центре, в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), следует из данных в документации.

Причиной для внесения в РНП стало расторжение контракта по решению суда в связи с существенным нарушением подрядчиком условий контракта. Руководителем организации является Ваган Саргсян. Организацию внесли в перечень вплоть до апреля 2024 года.

Напомним, сейчас организация занимается реконструкцией улицы Депутатской. По информации мэрии, подрядчик срывает сроки по этим работам, поскольку объект готов всего на 30% при условии, что завершить ремонт нужно до конца лета.