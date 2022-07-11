Азиатско-Тихоокеанский банк принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром»

АТБ впервые принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2022». Ключевая тема в этом году – «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям».

«Иннопром» – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, участвуя в которой бизнес получает новые возможности по расширению горизонтов и поиску перспектив развития. Мероприятие проводится ежегодно с 2010 года.

Специалисты банка консультировали посетителей выставки, рассказывали о корпоративных услугах банка, знакомили с тарифами и условиями.

На выставке сотрудникам АТБ удалось провести ряд встреч с потенциальными клиентами и партнерами, обсудить вопросы, связанные с перспективами развития взаимоотношений в странах Востока, Китая, а также предложить новые возможности для участников ВЭД.

Кроме того, между банком и представителями бизнеса были достигнуты договоренности по сотрудничеству на финансирование и заключению лизинговых сделок.

Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает широкий выбор услуг для бизнеса: обслуживание ВЭД, торговое финансирование, лизинг, овердрафт, депозиты и многое другое.

Больше предложений для предпринимателей можно найти на сайте банка или по телефону горячей линии 8-800-775-80-80 (бесплатный звонок по России).