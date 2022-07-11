Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новую услугу «Экспертиза контракта ВЭД»

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новую бесплатную услугу «Экспертиза контракта ВЭД» для юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

«Экспертиза контракта ВЭД» – это комплексная оценка договора на соответствие нормам валютного регулирования и валютного контроля, оценка рисков с точки зрения закона о противодействии легализации и требований международного комплаенса. Услуга сэкономит время на изучение нормативных документов и позволит без дополнительных проблем поставить контракт на учет в банк. Наш банк предлагает предварительную экспертизу контрактов для бизнесменов, ведущих внешнеэкономическую деятельность, абсолютно бесплатно», – рассказал Евгений Андреев, заместитель директора департамента по работе с ключевыми клиентами и территориями АТБ.

Специалисты банка подскажут, какие условия необходимо включить в контракт, как выполнить требования законодательства и минимизировать риски нарушений, а также как защитить себя от недобросовестного контрагента.

Бесплатная экспертиза контракта по линии финансового мониторинга и валютного контроля исключает риск нарушения валютного законодательства, предупреждает риск блокировки операций и нарушений требований 115-ФЗ и гарантирует беспрепятственное принятие контракта на учет банком и дальнейшее его обслуживание.

Для получения услуги «Экспертиза контракта ВЭД» необходимо обратиться к клиентскому менеджеру либо заполнить заявку на сайте банка.