Представители Сбера обсудили новые вызовы для корпоративного управления

Представители Сбера приняли участие в XVI Международном форуме корпоративных секретарей, где обсудили развитие практик корпоративного управления в России в новых условиях. К дискуссии были приглашены различные группы стейкхолдеров: представители бизнеса, регуляторов, общественных организаций, члены советов директоров и корпоративные секретари.

Участники форума отметили, что сейчас необходимо определить, в чём будут изменения в подходах к практикам корпоративного управления. При этом в ходе опроса большинство участников сошлось во мнении, что, несмотря на существующие ограничения по раскрытию информации, необходимо сохранять хорошие практики и традиции корпоративного управления.

Сергей Швецов, председатель Совета директоров Московской биржи:

«За последние месяцы российские компании, безусловно, оказались в непростой ситуации в плане корпоративного управления. Из-за санкций во многих организациях сменилось более 50% состава советов директоров. Но если корабли попали в шторм, то это не значит, что они должны вообще отказаться от судоходства. Нынешняя задача советов директоров состоит в том, чтобы стать гибче, оперативнее, при этом не забывая про свои контрольные функции. Хорошее корпоративное управление — это искусство и конкурентное преимущество каждой компании в борьбе за долю рынка».

Олег Цветков, руководитель Службы корпоративного секретаря Сбербанка:

«Сейчас перед корпоративным управлением поставлен ряд вызовов. Главная задача — гарантировать защиту прав инвесторов и акционеров с учётом специфики российского корпоративного управления и регулирования. Одновременно идёт поиск нового баланса для соблюдения интересов всех участников корпоративных взаимоотношений: государства, бизнеса, акционеров. Ещё один важный вызов сегодняшнего дня в корпоративном управлении — оперативность в принятии решений и возможность применения максимального количества инструментов для сохранения устойчивости бизнеса».