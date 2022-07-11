Сбер предоставит компании «Интеко» 33 млрд рублей на возведение жилого комплекса в Москве

Сбер профинансирует строительство компанией «Интеко» жилого комплекса ONEST по адресу: ул. Сергея Макеева, вл. 11/9, в Пресненском районе Москвы. В рамках проектного финансирования клиенту будет открыта кредитная линия с лимитом 33,3 млрд рублей.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы рады, что наши партнёры в сфере строительства и недвижимости запускают новые, современные и качественные проекты. Яркий пример тому — компания «Интеко», которая является одним из локомотивов девелоперского рынка столицы. Мы открыли компании кредитную линию на сумму более 33 млрд рублей сроком на 5 лет для строительства нового современного жилого комплекса в Москве. Отмечу, что благодаря нашему сотрудничеству в столице появится не только новый ЖК, но и образовательное учреждение».

Евгений Семенов, первый вице-президент «ИНТЕКО»:

«С начала реализации нового проекта ONEST мы фиксируем стабильно высокий интерес к нему со стороны покупателей и профессионального сообщества. Поэтому появление в рамках возведения жилого комплекса крупнейшего российского банка в числе наших партнеров укрепляет позиции проекта как одного из самых перспективных и надежных на рынке премиальных новостроек столицы. Уверен, что наше сотрудничество со Сбером продолжится при развитии и других проектов «Интеко»».

Новый флагманский проект девелопера — жилой квартал премиум-класса с подземной автостоянкой в Преснеснком районе. Комплекс будет состоять из пяти 23-этажных корпусов, жилого здания из 9 этажей и двух 2-этажных зданий в формате «урбан-вилл». Образовательная инфраструктура комплекса предусматривает школу на 200 мест и дошкольное отделение на 50 мест. Жилой квартал будет возведён на земельном участке площадью 2,96 га в Пресненском районе Москвы.