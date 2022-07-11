ВТБ профинансирует строительство новой канатной дороги на Домбае

ВТБ открыл кредитную линию на 1,1 млрд рублей сроком до семи лет компании «Канатные дороги Домбая». Средства будут направлены на строительство на курорте новой канатной дороги пропускной способностью 2,4 тыс. человек в час. Она будет доступна отдыхающим к началу горнолыжного сезона будущего года.

Новая канатная дорога будет доставлять туристов к трассам на высоту 2270 метров над уровнем моря за семь минут. В ее составе − 46 кабин с отделениями для горнолыжного снаряжения. Каждая рассчитана на восемь человек. Это позволит перевозить до 2,4 тыс. человек в час.

Проект полностью соответствует международным стандартам и требованиям безопасности пассажирских канатных дорог. Запустить его в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2023 года. На площадке будет создано более 140 рабочих мест.

«Для ВТБ стратегически важно поддерживать инвестпроекты в области туризма. Они способствуют росту популярности российских курортов, развитию как самой индустрии, так и экономики регионов в целом. Инфраструктура многих востребованных туристических направлений страны сегодня нуждается в модернизации и увеличении мощностей. Уверен, что этот проект на Домбае при поддержке банка придаст новый импульс развитию курорта», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Для справки:

ООО «Канатные дороги Домбая» оказывают услуги по перевозке пассажиров подвесными канатными дорогами и подъемниками на Домбае.