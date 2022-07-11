ВТБ Лизинг предлагает коммерческие автомобили УАЗ с выгодой до 150 тыс. рублей

ВТБ Лизинг предлагает коммерческие автомобили УАЗ Профи и СГР различных модификаций на привлекательных условиях. Скидка от рекомендованной розничной цены автомобиля может составить до 150 000 рублей в зависимости от модели, а ежемесячные платежи за лизинг будут минимальными. Предложение действует до 10 октября 2022 года. При приобретении в лизинг Профи Полуторка 4x2 выгода будет максимальной и составит 150 000 рублей. При сроке финансовой аренды 5 лет и авансе 49% ежемесячные платежи будут равняться 21 329 рублям. На автомобили СГР Комби распространяется скидка 100 000 рублей, а на Профи Двухрядная кабина 4х4 – 75 000 рублей. При тех же условиях лизинга ежемесячные платежи составят 14 808 рублей и 18 589 рублей соответственно*. УАЗ Профи Полуторка 4x2 рефрижератор подходит для перевозки грузов и продовольственных товаров, требующих соблюдения температурного режима от +12 до 0 С (для FRA) и до -20 С (для FRС). Стандартная база фургона вмещает 5 паллет, длинная база – 8 паллет. Машина оснащена холодильным оборудованием «Элинж С2Т». Управлять температурой можно на приборной панели. СГР Комби - грузопассажирский полноприводный автомобиль, в зависимости от комплектации может вмещать от 5 до 7 пассажиров. Максимальная скорость 127 км/ч, а расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч составляет 11,2 л. Профи Двухрядная кабина 4х4 используется для перевозки промышленных товаров, не требующих поддержания температурного режима. Платформа вмещает 16 м³, или 8 европаллет. Боковые борта открываются раздельно, а увеличенная высота тента позволяет осуществлять погрузку в полный рост. «ВТБ Лизинг предлагает предпринимателям коммерческие автомобили УАЗ для решения различных бизнес-целей со скидками и с минимальными лизинговыми платежами. Такие условия позволяют пользоваться машиной с оптимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет компании, а налоговые льготы при лизинге дополнительно оптимизируют расходы», — прокомментировал начальник управления по развитию бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

Расчеты приведены для: Профи Полуторка рефрижератор 4x2 стоимостью 1 943 000 рублей; СГР Комби 7 мест стоимостью от 1 323 000 рублей; Профи Двухрядная кабина 4х4 стоимостью 1 637 000 рублей. Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.

