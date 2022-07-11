УК «Открытие» предложил ПИФ для госслужащих

УК «Открытие» (бренд «Открытие Инвестиции») предлагает фонд, ориентированный на госслужащих. Теперь ПИФ «Открытие — Сбалансированный» соответствует запросам клиентов, подпадающих под действие федерального закона 79-ФЗ1, и включает бумаги российских компаний, выпущенные исключительно на территории нашей страны.

Для создания возможностей инвестирования госслужащим УК «Открытие» обновила стратегию паевого фонда «Открытие — Сбалансированный» с учетом ограничений, предусмотренных для должностных лиц. В состав фонда включены бумаги отечественных компаний, выпущенные на территории России. Это позволит защитить госслужащих от возможных рисков непреднамеренного нарушения закона, а также сэкономить их время и силы на поиск и самостоятельный отбор «разрешённых активов».

Необходимость создания специализированного фонда для госслужащих связана с наличием у этой категории инвесторов жёстких ограничений на владение ценными бумагами. Федеральный закон 79-ФЗ запрещает должностным лицам инвестировать в иностранные активы, а также в бумаги российских компаний, выпущенные за рубежом (такие как, например, Ozon или Yandex). Отдельно отметим, что данный запрет должен быть документально закреплён в правилах фонда и носить постоянный, а не временный характер, вызванный в том числе ухудшением геополитической ситуации.

Фонд «Открытие — Сбалансированный» представляет собой готовый диверсифицированный портфель смешанного типа под управлением профессионалов, включающий как акции, так и облигации ведущих российских компаний. Среди эмитентов фонда — корпорации, занимающие лидирующие позиции в своих сегментах — «ФосАгро», «Газпром», Сбербанк, «Лукойл», «Роснефть».

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Инвестируя, госслужащие всегда сталкивались с большим количеством подводных камней и тонкостей, которые им нужно было знать и учитывать, чтобы по ошибке не нарушить закон. Кроме того, большинство паевых фондов в связи с рядом ограничений, были для госслужащих просто недоступны.

При этом интерес должностных лиц к инвестированию стал стремительно расти. Понимая это, мы, наряду с персонализированными решениями в виде индивидуальных стратегий доверительного управления, решили предложить госслужащим специализированный паевой фонд „Открытие — Сбалансированный“ под управлением профессионалов. Фонд полностью соответствует запросам госслужащих, документально закрепляет все необходимые ограничения и вместе с тем является достаточно демократичным решением — паи фонда доступны всего от 1000 рублей. Уверен, что госслужащие оценят по достоинству продукт, призванный сделать процесс инвестирования для них максимально простым и комфортным».

1Закон 79-ФЗ запрещает отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

«Открытие Инвестиции» — бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг).

Информация предоставляется в рамках предложения финансового инструмента

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный» зарегистрированы Банком России 24.12.2020 № 4243.

Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 (800) 500-78-25 (звонок по России бесплатный), в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru, а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/).

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».